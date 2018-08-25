FETÖ üyesi utanmadan bunu yazdı: Bir daha fırsat olsa yaparız!

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü sanıkları savunmalarında her türlü inkar taktiği izlerken, yurt dışına kaçan bazı şüphelilerin açtığı hesaplardaki itiraflar dikkat çekiyor. John Lane sahte hesabını kullanan FETÖ'cü "Hayatımızı M.Kemal'in yolunda vatan uğruna harcadık, bir daha fırsat olsa aynısını seve seve yaparız" diye yazdı.

ABD merkezli ekonomik savaşa karşı tedbirlerini geliştiren Türkiye, yine aynı merkezli FETÖ'cü hainlerle mücadelesini aralıksız devam ettiriyor. Uzmanlar son zamanlarda örgüt içi talimatlarla yeni bir taktiğin hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Uzmanlar, örgüt "Atatürkçü, sosyal demokrat, milliyetçi, muhalif kimliğe bürünün ve sosyal medya kampanyasını artırın" diye böyle talimat vermiş değerlendirmesini yaptı.

LAİKLİK YALANI ZIRH OLDU



Star'da yer alan habere göre, değerlendirmeyi destekleyen haberler ise yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin ifadelerinden geldi. Yurt dışına kaçan hainler Times'a kendilerini "Biz ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistleriz" diye anlatmışlardı. Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerler de benzer ifadelerde bulunmuş ve kendilerini kamufle etmek için 'Atatürk' yalanını kullanmıştı. O hainlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ifadesinde "Kemalist parti yanlısı olduğunu, iltica ile mücadele ettiği için hedef olduğunu" ileri sürmüştü