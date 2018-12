'FETÖ' ve 'böcek' yalanına inanıp, 306 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanına inanan M.Y. (83), verilen hesap numaralarına para yatırdı. "Eviniz dinleniyor, böcek araması" yapacağız yalanına da inanan yaşlı adam, evindeki para ve altınları ise poşete koyup, dolandırıcılara verdi. Para ve altın olmak üzere 306 bin liralık dolandırıcılık yapan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 10 Ekim'de, İzmit'e bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y.'yi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Adınız FETÖ terör örgütü olaylarına karıştı. Soruşturma kapsamında yapacağımız çalışmalar için para vermeniz gerekiyor" yalanını söyleyerek, yaşlı adamdan para talep etti. Kendisine verilen hesap numaralarına farklı günlerde ve farklı miktarlarda para yatıran M.Y., haber beklemeye başladı. Dolandırıcıların bir kez daha arayıp, "Eviniz dinleniyor, böcek araması yapacağız. Ekipler evinize geliyor, evde bulunan bütün para ve altınları poşete koyup, evinizin önüne bırakın. Biz teslim alacağız" yalanını söylemesi üzerine M.Y., evdeki para ve ziynet eşyalarını da poşete koyarak, evinin önüne bıraktı. Bir süre sonra evin önüne gelen dolandırıcılar, poşetin içindeki parayı ve ziynet eşyalarını aldı. Eve gelen ve M.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen oğlu, polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, dolandırıcıların kullandığı kiralık otomobili tespit etti. Araç üzerinden incelemelerini devam ettiren ekipler, olaya karışan 6 kişinin, daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan F.S. (27), B.P. (22), E.A. (19), Ö.K. (28), C.K. (23) ve A.T. (23) olduğunu belirledi. Dolandırıcıların adreslerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. F.S.'nin, olayın ardından başka suça karıştığı için cezaevinde olduğu öğrenilirken, B.P., E.A., Ö.K., C.K. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 5 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.