HABER

'FETÖ' ve 'böcek' yalanına inanıp, 306 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 13:17 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanına inanan M.Y.

'FETÖ' ve 'böcek' yalanına inanıp, 306 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanına inanan M.Y. (83), verilen hesap numaralarına para yatırdı. "Eviniz dinleniyor, böcek araması" yapacağız yalanına da inanan yaşlı adam, evindeki para ve altınları ise poşete koyup, dolandırıcılara verdi. Para ve altın olmak üzere 306 bin liralık dolandırıcılık yapan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 10 Ekim'de, İzmit'e bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y.'yi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Adınız FETÖ terör örgütü olaylarına karıştı. Soruşturma kapsamında yapacağımız çalışmalar için para vermeniz gerekiyor" yalanını söyleyerek, yaşlı adamdan para talep etti. Kendisine verilen hesap numaralarına farklı günlerde ve farklı miktarlarda para yatıran M.Y., haber beklemeye başladı. Dolandırıcıların bir kez daha arayıp, "Eviniz dinleniyor, böcek araması yapacağız. Ekipler evinize geliyor, evde bulunan bütün para ve altınları poşete koyup, evinizin önüne bırakın. Biz teslim alacağız" yalanını söylemesi üzerine M.Y., evdeki para ve ziynet eşyalarını da poşete koyarak, evinin önüne bıraktı. Bir süre sonra evin önüne gelen dolandırıcılar, poşetin içindeki parayı ve ziynet eşyalarını aldı. Eve gelen ve M.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen oğlu, polise haber verdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, dolandırıcıların kullandığı kiralık otomobili tespit etti. Araç üzerinden incelemelerini devam ettiren ekipler, olaya karışan 6 kişinin, daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan F.S. (27), B.P. (22), E.A. (19), Ö.K. (28), C.K. (23) ve A.T. (23) olduğunu belirledi. Dolandırıcıların adreslerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. F.S.'nin, olayın ardından başka suça karıştığı için cezaevinde olduğu öğrenilirken, B.P., E.A., Ö.K., C.K. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 5 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

​FOTOĞRAFLI

'FETÖ' ve 'böcek' yalanına inanıp, 306 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı'FETÖ' ve 'böcek' yalanına inanıp, 306 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı'FETÖ' ve 'böcek' yalanına inanıp, 306 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Adıyaman kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar hayatı felç ettiAdıyaman kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar hayatı felç etti
Müzakereci polisler, 4 saatte intihardan vazgeçirdiMüzakereci polisler, 4 saatte intihardan vazgeçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Mersin'deki halk pazarında suçüstü yakalandı: Tek kişilik çeteyim!

'Tek kişilik çeteyim, ağabeyler büyük bir çete çökertti'

İstanbul Avcılar'da feci kaza... Abla ve kardeş metrelerce havaya savruldu!

O ana şahit olan ilkokul çocukları kabusu yaşadı! Bir anda...

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.