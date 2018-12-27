HABER

'FETÖ' ve 'böcek' yalanına inanıp, 306 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanına inanan M.Y.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanına inanan M.Y. (83), verilen hesap numaralarına para yatırdı. "Eviniz dinleniyor, böcek araması" yapacağız yalanına da inanan yaşlı adam, evindeki para ve altınları ise poşete koyup, dolandırıcılara verdi. Para ve altın olmak üzere 306 bin liralık dolandırıcılık yapan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 10 Ekim'de, İzmit'e bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y.'yi telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Adınız FETÖ terör örgütü olaylarına karıştı. Soruşturma kapsamında yapacağımız çalışmalar için para vermeniz gerekiyor" yalanını söyleyerek, yaşlı adamdan para talep etti. Kendisine verilen hesap numaralarına farklı günlerde ve farklı miktarlarda para yatıran M.Y., haber beklemeye başladı. Dolandırıcıların bir kez daha arayıp, "Eviniz dinleniyor, böcek araması yapacağız. Ekipler evinize geliyor, evde bulunan bütün para ve altınları poşete koyup, evinizin önüne bırakın. Biz teslim alacağız" yalanını söylemesi üzerine M.Y., evdeki para ve ziynet eşyalarını da poşete koyarak, evinin önüne bıraktı. Bir süre sonra evin önüne gelen dolandırıcılar, poşetin içindeki parayı ve ziynet eşyalarını aldı. Eve gelen ve M.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen oğlu, polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, dolandırıcıların kullandığı kiralık otomobili tespit etti. Araç üzerinden incelemelerini devam ettiren ekipler, olaya karışan 6 kişinin, daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan F.S. (27), B.P. (22), E.A. (19), Ö.K. (28), C.K. (23) ve A.T. (23) olduğunu belirledi. Dolandırıcıların adreslerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. F.S.'nin, olayın ardından başka suça karıştığı için cezaevinde olduğu öğrenilirken, B.P., E.A., Ö.K., C.K. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 5 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Kapkaç mağduru kadını evine bırakan kişi, olayın şüphelisi çıktıKapkaç mağduru kadını evine bırakan kişi, olayın şüphelisi çıktı
5 gaspçı polisten kaçamadı5 gaspçı polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.