"FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı olduğunu vurgulayarak, "Ben İstanbul'daki CHP adayının siyasi tarihinde, geçmişinde ve kampanyasında FETÖ'ye, DHKP-C’ye, PKK'ya karşı bir tek kelime etmemesini siyaseti bir tarafa bırakın, bir Türk genci olarak kabul etmiyorum, edemiyorum." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Öğretmen Evi tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programında, AK Parti'nin ülkeye 17 yıl emek verdiğini ve baş tacı yaptığını dile getirdi.

Yeni stratejiye göre ittifak yapmayanın büyüme imkanı bulunmadığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"'Adam önceden şu partideydi, bu partiydi.' Bu düşüncelerden kurtulun artık. AK Parti yüzde 50 oy alan Türkiye'nin birinci partisi ise her görüşü, her fikri, her zikri kendi yanına alma, beraber yol alma imkanına sahiptir. Biz bu öz güvendeyiz. Bize muhalif olan bir sürü parti Sayın Erdoğan'la beraber yol yürümeye başlamadı mı? Ne oldu, onlar için de iyi oldu. AK Parti için de iyi oldu. Ama en önemlisi Türkiye için iyi oldu. Türkiye'nin büyümesine her küçük partinin katkısı olmuş oldu. Gelinen yerde bu ittifakla beraber büyük hizmetlere adım atıldı. O yüzden küçük olsun benim olsun, değil beraber olsun. Tek millet, tek devlet, tek vatan diyen kim varsa baş tacı diyeceğiz. Bizim için ölçü bu."