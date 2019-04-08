"FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin bu coğrafyadan temizlenmesi gerekir"

ERBİL (AA) - Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, FETÖ ve PKK gibi yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin bu coğrafyadan temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan Azizoğlu, Salahaddin, Süleymaniye, Duhok ve Zaho devlet üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldikten sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün özellikle eğitim alanında faaliyet gösterdiği dost ülkelerde engellenmesi gerektiğini belirten Azizoğlu, "Bu coğrafyadan FETÖ ya da PKK gibi yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin temizlenmesi gerekir." dedi.

FETÖ ve PKK'nın Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Azizoğlu, Türkiye içinde bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde bulunan söz konusu terör örgütlerinin kardeş ve dost ülkelerde aktif faaliyet içerisinde bulunmalarının önemli derecede rahatsızlık oluşturacağını söyledi.

Azizoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) devlet üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin açılması için çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle Süleymaniye, Duhok, Salahaddin ve Zaho üniversiteleri başta olmak üzere Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin açılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu coğrafyanın en büyük ve en kudretli ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniversiteleriyle de yakın akademik bağları ve iş birliği var." diye konuştu.