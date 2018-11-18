FETÖ ve PKK yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini 'başkomiser' olarak tanıtıp, hesapından terör örgütlerine para aktarıldığı bahanesiyle 70 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran şüphelilerden İ.H.Ö. polisin takibi sonucu yakalandı.

Anadolu Mahallesi'nde oturan A.N.Ç.'yi 7 Kasım günü telefonla arayarak kendini 'Başkomiser İskender' olarak tanıtan kişi, hesabından FETÖ/PDY ve PKK'ya para aktarıldığını söyledi. Bunu düzeltebileceğini söyleyip, para isteyen şüphelilere inanan A.N.Ç., 70 bin TL değerindeki ziynet eşyasını evine gelen ve kurye olduğunu belirten İ.H.Ö.'ye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.N.Ç. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ziynet eşyalarını teslim alan İ.H.Ö. yakalandı. İ.H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ziynet eşyaları bulunamazken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



PARTNER Ünlü şarkıcı her şeyi anlattı