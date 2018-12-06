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FETÖ videosu izlerken yakalanan akademisyen ve doktorlara hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda otomobilde terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı videosunu izleyip, örgütün himmet paralarını sayarken yakalanan 2'si akademisyen, 2'si doktor 5 şüpheli, yargılandıkları davada 4 yıl 2 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ videosu izlerken yakalanan akademisyen ve doktorlara hapis cezası

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda otomobilde terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı videosunu izleyip, örgütün himmet paralarını sayarken yakalanan 2'si akademisyen, 2'si doktor 5 şüpheli, yargılandıkları davada 4 yıl 2 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 8 Şubat gecesi, polis ekipleri kentte çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyon düzenlemek için gittiği bir evin önünde park halinde duran otomobilde aranan şüphelilerin bulunduğunu saptadı. Polislerin bunun üzerine yöneldiği otomobilde terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in videosunu izleyen ve himmet paralarını sayan; hakkında yakalama kararı bulunan örgütün sözde akademisyen sorumlusu İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesi'nde görevli akademisyenler Hacı P. ve Recai K.'yı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ayrıca bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen doktorlar Suat Ç. ile Ahmet T. de yakalandı.
Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlyas B., Hacı P. ve Suat Ç. tutuklanırken, diğer 2 dkişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında 'terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği' suçlarından dava açılan sanıklar, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasına katıldı. Mahkeme heyeti, son sözlerini sorduğu ve suçlamaları reddeden sanıkların, elde edilen delillerle suçlarının sabit olduğunun belirlendiğini vurgulayarak; İlyas B.'yi 12 yıl 9 ay, Suat Ç., Hacı P. ve Ahmet T.'yi 6 yıl 3 ay, Recai K.'yi ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti kararın ardından sanıklar İlyas B.’nin tutukluluğunun devamına, Suat Ç. ile Hacı P.'nin tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine hükmetti.

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