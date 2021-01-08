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FETÖ yalanıyla 160 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı

08.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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FETÖ yalanıyla 160 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı

Konya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) listesinde yer aldığı yalanıyla bir kadının 150 bin lira civarında altın, ziynet eşyası ve 7 bin lira nakit parasını dolandıran 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’nde tek başına yaşayan Birsen D.’yi (69) telefonla arayan şüpheliler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kadının FETÖ üyesi olarak göründüğünü ve bu durumdan kurtarabileceklerini söylediler.

Konya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) listesinde yer aldığı yalanıyla bir kadının 150 bin lira civarında altın, ziynet eşyası ve 7 bin lira nakit parasını dolandıran 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’nde tek başına yaşayan Birsen D.’yi (69) telefonla arayan şüpheliler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kadının FETÖ üyesi olarak göründüğünü ve bu durumdan kurtarabileceklerini söylediler. Evde bulunan altınların ve paranın getirmesini isteyen şüpheliler kadınla buluşup yaklaşık 150 bin liralık altın ve değerli ziynet eşyası ile 7 bin lira nakit parayı elden teslim aldı.
Şüpheliler, parayı ve ziynet eşyalarını teslim almalarının ardından telefonu kapatmayarak sabaha kadar oyaladıkları Birsen D.’yi kredi çekmesi için bankaya gönderdi. Sabah eve gelen Birsen D.’nin kızının annesinin hareketlerinden durumu anlayıp polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Altın, değerli eşya ve paraları alarak Şanlıurfa’ya gittiği belirlenen Salih G. (57), Salik K. (66), Mervan M. (24), Mohammed E. (24) ve Hüseyin El D. (30) Şanlıurfa şehir girişinde yakalandı.
Gözaltına alınarak Konya’ya getirilen şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ yalanıyla 160 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı

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