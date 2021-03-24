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FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu 2 kişiden 1’i tutuklandı

24.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan gelerek Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde FETÖ yalanıyla bir kadının 315 bin liralık altın ve parasını dolandıran 2 zanlıdan 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki N.Ç., dolandırıcıların ağına takıldı.

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu 2 kişiden 1’i tutuklandı

İstanbul’dan gelerek Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde FETÖ yalanıyla bir kadının 315 bin liralık altın ve parasını dolandıran 2 zanlıdan 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki N.Ç., dolandırıcıların ağına takıldı. Kadını telefonla arayarak kendini gizli görevli başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı, FETÖ’cülerin kuyumcu hırsızlığına karıştığını ve bu olayda 48 kişinin mağdur olduğunu söyledi. Telefon dolandırıcısı sözde başkomiser, sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını ve aynı zamanda 6 aydır bu işin takipçisi olduklarını söyleyerek, şahısların yakalanması için kadının yardım etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’dan geldiler
N.Ç.’de korku ve endişe oluşturmaya çalışan telefon dolandırıcısı, aynı zamanda evde bulunan ziynet eşyası ve nakit para miktarını da öğrenmeye çalıştı. Evdeki para ve ziynet eşyasının teslim alınması için kadının telefonda tutan dolandırıcı, bir yandan da diğer dolandırıcı arkadaşlarını eve yönlendirmeye çalıştı. İstanbul’dan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen dolandırıcılar, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak yaklaşık 300 bin lira değerinde altın, 5 bin TL ve bin 160 euro’yu N.Ç.’den teslim aldı. İlerleyen saatlerde dolandırıldığını fark eden N.Ç. polis merkezine şikayette bulundu.

1’i tutuklandı diğeri adli kontrol ile serbest
Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda ziynet eşyalarını alan şahısların Suriye uyruklu oldukları, olay günü İstanbul’dan ticari taksi ile Şarköy ilçesine geldikleri, altın ve paraları aldıktan sonra ticari taksi ile İstanbul döndükleri tespit edildi. Dolandırıcıların sık sık ticari taksi değiştirdiği de tespit edilirken, N.Ç. ile yapılan görüşmeler sonucunda dolandırıcı şahıslar ile tekrar irtibat kuruldu. Şüphelilerin Tekirdağ’da yönlendirilmesi sonucu, Suriye uyruklu I.A. (22) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, dolandırıcılık yoluyla elde edilen ziynet eşyalarının bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 2 kişiden A.E. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, I.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu 2 kişiden 1’i tutuklandı

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