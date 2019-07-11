"FETÖ yanlıları Kırgızistan'da olumsuz algı yönetimine başvuruyor"

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yanlılarının Kırgızistan'da medya ve sosyal medyada Türkiye ile ilgili olumsuz algı yönetimine başvurduğunu söyledi.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programına" Türkiye ve Kırgızistan'dan katılan 30 üniversite öğrencisi, Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'nun da katıldığı görüşmede öğrenciler, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a, TİKA'nın Kırgızistan'daki faaliyetleri, TİKA projelerinin tanıtımı ve kamuoyu tarafından bilinirliği, Türkiye'deki dini eğitimi sistemi ve FETÖ'nün Kırgızistan'daki yapılanması ile ilgili sorular yöneltti.

Büyükelçi Fırat, Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğununu anımsatarak, TİKA aracılığıyla başta eğitim olmak üzere her alanda yardım ve destekte bulunulduğunu belirtti.