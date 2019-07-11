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"FETÖ yanlıları Kırgızistan'da olumsuz algı yönetimine başvuruyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat: - "FETÖ yanlıları Kırgızistan'da medyada ve sosyal medyada Türkiye ile ilgili olumsuz algı yönetimine başvuruyor"

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yanlılarının Kırgızistan'da medya ve sosyal medyada Türkiye ile ilgili olumsuz algı yönetimine başvurduğunu söyledi.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programına" Türkiye ve Kırgızistan'dan katılan 30 üniversite öğrencisi, Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'nun da katıldığı görüşmede öğrenciler, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a, TİKA'nın Kırgızistan'daki faaliyetleri, TİKA projelerinin tanıtımı ve kamuoyu tarafından bilinirliği, Türkiye'deki dini eğitimi sistemi ve FETÖ'nün Kırgızistan'daki yapılanması ile ilgili sorular yöneltti.

Büyükelçi Fırat, Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğununu anımsatarak, TİKA aracılığıyla başta eğitim olmak üzere her alanda yardım ve destekte bulunulduğunu belirtti.

FETÖ yanlılarının, Kırgızistan'da medyada ve sosyal medyada Türkiye ile ilgili olumsuz algı yönetimine başvurduğuna dikkati çeken Fırat, "Biz burada, Türkiye'de (15 Temmuz'da) yaşadığımızın Kırgız halkı tarafından yaşanmasını arzulamıyoruz." ifadesini kullandı.

Fırat, Türkiye'nin yurt dışındaki faaliyetlerinin tanıtılmasında medyanın önemine işaret ederek, "Türkiye çok fazla şey yapıyor. Eskiden bunu duyurmuyordu. Bunu duyurması lazım. Son dönemde çalışmalarımızı daha fazla duyurmaya başladık. Bu da Türkiye'nin olumlu imajına pozitif katkı sağlamaktadır. Bu anlamda genç iletişimcilere gelecekte görev düşüyor." diye konuştu.

Öğrenciler, görüşmenin sonunda Büyükelçiye "Tecrübe Paylaşım Programı 2019" logolu tişört hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA Başkanlığı döneminde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın fikri öncülüğünde hayata geçirilen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Tecrübe Paylaşım Programı FETÖ Kırgızistan

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