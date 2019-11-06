FETÖ yapılanması, Bosna Hersek'te öğrencilere anlatıldı

SARAYBOSNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) öğrencilere anlatıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Halil Beyazıt, yaptığı sunumda, FETÖ'nün tanımı ve genel durumu, amacı, sınavlarda yaptığı usulsüzlükler, devlet kurumlarına sızma faaliyetleri, finansal yapısı, mahrem yapılanması ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

FETÖ'nün Avrupa'da 30, dünyada ise 170 ülkede ve ayrıca ABD'nin 38 eyaletinde, sivil toplum kuruluşları, okulları, öğrenci yurtları, dershaneleri ve şirketleri ile örgütsel faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Beyazıt, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in böyle bir teşkilatlanmayı tek başına düşünmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Beyazıt, FETÖ elebaşı Gülen'in arkasına saklandığı din anlayışının da mantık sınırlarını zorladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Din adına ortaya çıkan bir insanın askeriyede olan öğrencilere 'gerekiyorsa içki için, karınızın başını açın' gibi her şeyin mübah olduğunu söylemesi ne kadar doğrudur? Hazreti Muhammed, putperestlerin içerisinde 'siz içki için, onlardan biri gibi yaşayın, kendinizi kamufle edin' gibi bir şey demiş midir?