GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan tutuklu yargılanan eski savcının dava dosyasına giren itirafçı S.K ifadesinde, örgütün yargı mensuplarını gruplandırdığını ve güvenmediği kişileri "dost" olarak adlandırdığını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan S.K’nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesi, FETÖ mensubu olduğunu iddia ettiği eski savcı E.Y’nin yargılandığı Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. S.K'nin ifadesinde, örgütün yargıdaki yapılanması ve örgüt üyelerinin sadakatlarına göre kategorize edilmelerine ilişkin bilgiler dikkati çekti. Örgütün yargı yapılanması içerisinde mahrem imam olduğunu itiraf eden S.K, hakim ve savcıların mezuniyet dönemlerine göre T1, T2, T3, T4 ve T5 şeklinde gruplandırıldığını anlattı. - Örgüt mensuplarını da izletmişler Örgüt mensuplarına, kendilerinden olmayan hakim ve savcılar hakkında, siyasi görüşleri, sosyal yaşantıları, zafiyetleri, ailevi yapıları, mesleki anlamda onları zor durumda bırakacak icraatları gibi bilgileri not ederek, "sorumlu abi"lere teslim etmeleri yönünde talimat verildiğini kaydeden S.K, şunları aktardı:

"Her örgüt üyesi dışarıdaki şahıslar hakkında bu tip raporlamalar ve notlar getirirlerdi. Bu notları ben F.G. ya da R.Y'ye verirdim. Ayrıca 'menfi takip'te örgüt içerisinde yer alan diğer mensubun da takip edilmesi söz konusudur. Bu raporlamalarda örneğin, bir hakim ve savcının odasında kaçak sigara içmesi, kendisinin ya da akrabalarının trafik cezasını sildirmesi, avukatlar ile standartların dışında fazla samimi ilişki içinde olması, varsa gönül ilişkileri, siyasi görüşleri, yaptıkları kanuni hatalar bize getirilen notlar arasında bulunurdu. Buradaki amaç günü geldiğinde örgütün menfaatleri doğrultusunda bu argümanları kişinin şerrinden korunmak için kullanmaktı. Yapı karşıtı hakim, savcıların önüne gerekirse bu bilgilerle çıkıp örgüt tarafına çekmek veya meslekten el çektirmek sağlanmış olacaktı." Üniversitede hukuk fakültesini kazanıp örgüte ait yerlerde kalmayıp kendine ait mekanlarda kalıp örgütle bağını koparmayan kişilerin örgüt tarafından fakülte süresince itaat, çetele ve güvenirlik gibi konularda ayrıntılı şekilde takip edildiğini ifade eden S.K, bu kişilerin durumlarına göre örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcılık sınavına hazırlık için ayarlanan "çalışma evleri"ne alındığını vurguladı.