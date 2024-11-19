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FETÖ'ye 66 ilde 'Kıskaç-30' operasyonları! 459 kişi kıskıvrak yakalandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.11.2024 09:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 66 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-30' operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlar kapsamında 459 kişinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ'ye 66 ilde 'Kıskaç-30' operasyonları! 459 kişi kıskıvrak yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarının detaylarını paylaştı.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

—Örgütün Güncel Yapılanması, Finans Yapılanması, Öğrenci Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Çeşitli Meslek Grupları içerisinde faaliyet yürütmek,

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—Sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak,

—Ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,

—“Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak,

—Haklarında firari olarak aranma
kayıtları bulunmak,

—Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda
avantajlı olarak kodlanmak ve

—Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

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Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya
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