FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bu sabah FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyonlar yapılıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetlerinden 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin aktif görevde bulunduğu bildirildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 20 ilde devam ediyor.
ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 18 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen yapılanmasına mensup oldukları öne sürülen şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Zanlılardan 3'ünün halen görevde, 2'sinin emekli olduğu, 13'ünün ise KHK ile meslekten ihraç edildikleri bildirildi.
SINAV SORULARININ FETÖ'CÜLERE VERİLMESİ
Öte yandan, 2011 yılında yapılan "Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı"nda sınav sorularını FETÖ terör örgütü mensuplarına verdiği tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komiserlik sınavı sorularını önceden FETÖ üyelerine verdiği belirlenen 29 kişi için gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 7 ildeki soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmaları için operasyon başlatıldı.
Kaynak: İHA/AA
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