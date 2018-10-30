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FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve FETÖ üyelerine sınav sorularının verilmesiyle ilgili olarak operasyonlarda çok sayıda gözaltı kararı var...

FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bu sabah FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyonlar yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetlerinden 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin aktif görevde bulunduğu bildirildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 20 ilde devam ediyor.

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 18 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen yapılanmasına mensup oldukları öne sürülen şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılardan 3'ünün halen görevde, 2'sinin emekli olduğu, 13'ünün ise KHK ile meslekten ihraç edildikleri bildirildi.

SINAV SORULARININ FETÖ'CÜLERE VERİLMESİ

Öte yandan, 2011 yılında yapılan "Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı"nda sınav sorularını FETÖ terör örgütü mensuplarına verdiği tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komiserlik sınavı sorularını önceden FETÖ üyelerine verdiği belirlenen 29 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 7 ildeki soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmaları için operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA/AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ByLock

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu sınavlarda bu gibi işleri yapanların hepsini almalılar içeri. çocuklarımızın hakkını yiyorlar.güzelim evlatlarımın hakkını tepe tepe yiyorlar. adınada sınav kazandık diyorlar. haberimiz olmuyor veya oluyor bişey yapamıyoruz bütün sınavlar şaibeli. gidip desen suçu üstüne atarlar suçluda olursun.bunları ortaya çıkarmanın vardır bir yolu.
YÜCE İSLAM DİNİNİ HIRİSTİYANIN YAHUDİNİN ÖNÜNDE EĞEN BÜKEN BU DİN TÜCCARINI GÖRDÜKÇE TÜRKİYEMİZDE OYNANAN BÜYÜK OYUNU ENDERİNDEN ÇÖZÜYORUM ARTIK. Şİİ SUNNİ SAVAŞINDA KULLANAMADIKLARI FETO OLAYINI HAÇLI KÖKÜNDEN SÖKÜYOR ŞU AN.YANİ AJAN FETO YA VE ÜST BEYNİNE ((HEPSİ CİA AJNIDIR)) DOKUNULMADAN 400 BİN MÜSLÜMAN ANADOLU EVALDININ CANINA OKUNDU ŞU AN,HEMDE MSÜLÜMAN KILIKLI PAPAZ ELBİSESİ GİYDİRİLMİŞ BİR TARAFINDAN. BEYLER TÜRKİYEDE FETO SİHİRLİ DEĞNEĞİ İLE SİYASET DÖNEMİ KAPANDI ARTIK.İÇERİ ALINANLAR TÜRKİYEMİZİN GÜZİDE ÇOCUKLARIDIR MALESEF. İNGİLİZ ONLARIN CANI ÜZERİNE PLAN YAPIYOR AMA BEN VARIM.
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