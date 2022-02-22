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  4. FETÖ’ye ‘mahrem hizmetler’ operasyonu! 76 gözaltı kararı var…

FETÖ’ye ‘mahrem hizmetler’ operasyonu! 76 gözaltı kararı var…

22.02.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Adalet teşkilatı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına irtibatlı oldukları tespit edilen, toplam 76 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.

FETÖ’ye ‘mahrem hizmetler’ operasyonu! 76 gözaltı kararı var…

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara
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