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  4. FETÖ'ye operasyon! 14 kişi yakalandı

FETÖ'ye operasyon! 14 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı

FETÖ'ye operasyon! 14 kişi yakalandı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı

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AA

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