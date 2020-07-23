FETÖ'ye operasyon! 14 kişi yakalandı

FET\u00d6'n\u00fcn Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131 mahrem hizmet yap\u0131lanmas\u0131nda yer ald\u0131klar\u0131 iddias\u0131yla hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verilen 20 \u015f\u00fcpheliden 14'\u00fc yakaland\u0131\nDetaylar geliyor...\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Staja gidiyorum' diye evden \u00e7\u0131kt\u0131, 5 y\u0131ld\u0131r haber yokZonguldak'ta madende i\u015f kazas\u0131: 1 \u00f6l\u00fcLGS sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131? 2020 LGS sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman?