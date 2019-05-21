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FETÖ'ye peş peşe operasyon! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon haberleri geliyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında ve Bylock kullandığı tespit edilen 9 öğretmen için gözaltı kararı verildi. İzmir'de de 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca İstanbul merkezli 18 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye peş peşe operasyon! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli çok sayıda asker hakkında FETÖ soruşturması başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KARA, HAVA, ve DENİZ KUVVETLERİ Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü BÜFE telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; KARA KUVVETLERİNDEN 2 Albay 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; HAVA KUVVETLERİNDEN 31 Astsubay; DENİZ KUVVETLERİNDEN 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsabay, ve 11 SİVİL MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 140 şüpheli hakkında 21.05.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41 i GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam etmektedir.

9 ÖĞRETMEN İÇİN GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden 5'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 9 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 5'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

İZMİR'DE DE 17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlıların da bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Ankara, Eskişehir ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında bulunan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru F.B'nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
şuan halen görevde olan fetöcü öğretmenler var.bazı akp vekillerinin ricası ile valilik tarafından tekrar göreve getirildiler.içerisinde darbeden önce soruşturma geçirmiş olanlarda var.ihbara gerek yok,gir bak kim soruşturma geçirmiş ve halen görevde.
haklısın arkadaş hakim bile var göreve geri başlayan sen öğretmenden bahsediyon
Silahlı kuvvetler içinde Atatürkçü askerleri uzaklaştırıyorlarsa tehlike büyük
@berkuygurc O kadar acayip bir ülkeyiz ki bazıları çıkarları için neredeyse PEYGAMBERİNİ bile değiştirecek ..önceden Adamlar akp ye toz kondurmuyordu .Şimdi akp ye kan kusuyorlar ..peki Akp ne yapıyor ? itirafçı ol diyor yetmez 400 bin TL ver diyo ,parayıda alıyor .hani genç kızlara şantaj yapan istediğini yaptıran keyfine bakanlar var ya DEVLETİN bunlardan ne farkı var ? Yav bu nasıl bir şey kafam beynim almıyor biz ne yaşıyoruz ya şakamı bunlar ??
siyasete ne zaman sıra gelecek,memlekette bulaşıkçı bırakmadınız,restoran sahipleri yurtta sulh konseyi halen görevde,yemişim fetöyle mücadelenizi..
Bizim burada var kimse ellemiyor 2010 2014 kadar fetonun dergilerini gazetelerin satıyordu, mürettin öztürk
silahlı kuvvetler ve poliste adam kalmadı,Siyadetçiyi ne zaman duyacağız onlara sıra gelmediğine göre en temizi bunlar demekki..
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