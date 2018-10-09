FETÖ yöneticiliğinden 15 yıl hapse çarptırılan iş adamının oğluna 2,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir davada 'örgüt yöneticiliği' suçundan geçen nisan ayında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan iş insanı H.G.'nin oğlu S.G. (28) 2 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık S.G. ile avukatı hazır bulundu. Amerika'da bir okula 24 bin dolar para transfer ettiği ve Bank Asya hesabında 100 bin euro bulunduğu iddialarını reddeden S.G. beraatını istedi.

Aile olarak çok yıpratıldıklarını söyleyen S.G. "3 yıldır yaşadığımız süreç bizi çok yıprattı. Kendi halinde vatansever bir aile olarak bilinirken, bir anda terörist muamelesi gördük" dedi. İddianamede geçen 24 bin doları kendisinin yatırmadığını da öne süren S.G. "Öğrenci olarak 24 bin dolar yatırmam imkansız. Babam H.G., parayı kendisinin yatırdığını söylemişti. Bank Asya hesabımı üniversite eğitimi için açtırmıştım. Ama 100 bin euro'yu ben yatırmadım. Babam gerek benim davamda, gerekse amcalarımın duruşmaların da tanık olarak dinlendiğinde o paraları kendisinin yatırdığını söylemişti. Raporlarda da mevcuttur. Örgütün derneklerine üye değilim, gazete dergi aboneliğim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.G.'yi 'Örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

