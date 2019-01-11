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FETÖ yurdunun müdürüne 3 yıl 1 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan ve örgüte ait yurtta müdür olarak görev yaptığı ileri sürülen Selma K., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan ve örgüte ait yurtta müdür olarak görev yaptığı ileri sürülen Selma K., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Selma K., hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve Develi ilçesinde kapatılan örgüte ait yurtta müdür olduğu iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan Selma K., etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirtti. Selma K., "Develi'de FETÖ'ye ait yurtta müdürlük yapıyordum. Develi sorumlusu olduğum iddiaları doğru değil. Develi'de başka kişi olmadığı için öyle demişler. 17/25 Aralık olaylarından sonra Develi'de pek bir görüşme olmuyordu. Sadece Kayseri'ye gelip H.S. isimli kadınla görüşüyordum. Toplantıda, yapmamız gerekenler anlatılıyordu. Bildiklerimi anlattım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme, Selma K.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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