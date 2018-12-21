FETÖ zanlıları polisin uygulamasında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 zanlı, yol ve tren garı girişindeki uygulama sırasında yakalandı.
Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan M.C.S'nin, Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı belirlendi.
Öte yandan, Eskişehir Tren Garı'nda, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan, meslekten ihraç edilen doktor R.A. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.