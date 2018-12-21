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FETÖ zanlıları polisin uygulamasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:56 | Son Güncelleme

FETÖ zanlıları polisin uygulamasında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 zanlı, yol ve tren garı girişindeki uygulama sırasında yakalandı.

Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan M.C.S'nin, Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı belirlendi.

Öte yandan, Eskişehir Tren Garı'nda, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan, meslekten ihraç edilen doktor R.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ Tren Garı yol uygulaması

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