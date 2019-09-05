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FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Yenikadın köyünde hudut askerleri 6 şüpheliyi askeri yasak bölgede yakaladı.

Haklarında yakalama kararı olduğu belirlenen FETÖ şüphelileri H.K, H.K, H.K, M.K, F.K. ve M.K, Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

- Meriç ilçesindeki yakalama

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü askeri yasak bölgesinde de yurt dışına kaçma girişiminde olan M.A, M.G. ve E.G, gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ kaçak Yakalama

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