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FETÖ zanlısı 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilerek aranan 4 şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ’ye soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen S.G., F.Ö., H.H.G.

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilerek aranan 4 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ’ye soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen S.G., F.Ö., H.H.G. ile M.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, şahısların adreslerini tespit edilerek yaptıkları operasyon ile gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderildikleri belirtildi.

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