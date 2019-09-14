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FETÖ zanlısı Karaaslan’a tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Mersin’deki FETÖ/PDY davası kapsamında, bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Karaaslan’ın tahliyesine karar verildi.

Mersin’deki FETÖ/PDY davası kapsamında, bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Karaaslan’ın tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararının iptali için bir üst mahkeme başvurdu ancak yapılan itiraz reddedildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanırken adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karaaslan hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzun süre aranan ve bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen Karaaslan, Ankara’da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Karaaslan, avukatının talebi üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararının iptali için bir üst mahkemeye başvurdu ancak yapılan itiraz değerlendirmenin ardından reddedildi.
Tahliye kararında, Karaaslan’ın cezaevinde geçirdiği sürenin dikkate alındığı öğrenildi.

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