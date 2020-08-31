HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ zanlısı öğrenci Alaşehir’de yakalandı

FETÖ zanlısı öğrenci Alaşehir’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında aranan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi M.E.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında aranan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi M.E. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan arama kararıyla, harekete geçen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında üniversite öğrencisi M.E. (23) isimli zanlıyı Kurtuluş Mahallesindeki ikametgahında yakaladı. Alaşehir Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.E. Uşak KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Binali Yıldırım'ın rafting heyecanı kameradaBinali Yıldırım'ın rafting heyecanı kamerada
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Temel Kotil kimdir? Koronavirüse yakalanan Temel Kotil’in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?
Muharrem İnce duyurdu: Memleket Hareketi, 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak
Muharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim için 'pilot uygulama' önerisi
Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim için dikkat çeken öneri
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da rafting yaptı, nehirde yüzdü
Binali Yıldırım'ın rafting heyecanı kamerada
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları! İdari izinli sayılacaklar
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Karabük'te koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.