FETÖ zanlısı öğrenci Alaşehir’de yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında aranan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi M.E. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan arama kararıyla, harekete geçen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında üniversite öğrencisi M.E. (23) isimli zanlıyı Kurtuluş Mahallesindeki ikametgahında yakaladı. Alaşehir Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.E. Uşak KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.