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FETÖ'cü 7 jandarma personeli itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı - İtirafçı olan ve örgütle bağlantılı olduğunu bildikleri bazı jandarma personelinin ismini veren 7 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı, itirafçı olan 7 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 13'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. FETÖ ile bağlantılı olduğunu bildikleri jandarma personelinin ismini veren şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Eylül'de FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 19'u üsteğmen, 1'i teğmen tamamı muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ jandarma genel komutanlığı

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