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FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2019 21:41 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü FETÖ mensubu Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebinin Brezilya tarafından reddedilmesiyle ilgili, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya’nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir" dedi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü FETÖ mensubu Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebinin Brezilya tarafından reddedilmesiyle ilgili, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya’nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Brezilya'da bulunan terör örgütü FETÖ mensubu Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebinin reddedilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için ortak bir tehdit olduğunu aktaran Aksoy, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya’nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Terörün her türlüsüyle kararlı ve samimi bir mücadele gösteren Türkiye aynı tavrı müttefiklerinden ve uluslararası toplumdan da beklemektedir" ifadelerini kullandı.
Aksoy, Türkiye'nin Brezilya ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki iş birliğini sürdürmeye devam edeceğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu çerçevede, FETÖ ile mücadele ülkemiz için olduğu kadar Brezilya için de önemli ve öncelikli olmalıdır. Ülkemizin Brezilya hükümeti ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki işbirliğini sürdürmeye ve arttırmaya yönelik gayretleri devam edecektir. Brezilya’nın da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

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