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FETÖ'cü asker sahte içkiden yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:53 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, 314 litre sahte içki ve 300 litre etil alkol ele geçirildi, 5 araca el konuldu - Şüphelilerden U.Y'nin, üsteğmen olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul ve Edirne'den temin ettikleri sahte içkileri Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerindeki bayiler aracılığıyla piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheli U.Y, S.C, E.C, G.F, B.Ç, A.T, K.K. ve E.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda, 314 litre sahte içki, 300 litre etil alkol, 348 adet boş şişe ile 5 araca el konuldu.

Bu arada şüphelilerden U.Y'nin, üsteğmen olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği, B.Ç'nin ise ambulans şoförü olduğu öğrenildi.

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