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FETÖ'cü çift sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Edirne'de ayrı saatlerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ayrı saatlerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç edilen eski öğretmen çift sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adasarhanlı köyünde gece devriyesini atan hudut askerleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi tespit etti.

İnceleme sonrası yakalanan kişinin İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yaparken FETÖ ile bağlantısının tespit edilmesi sonrası ihraç edilen İ.A olduğu tespit edildi. İ.A. Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Aynı yerde sabah saatlerinde ise bir kişi daha kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalananın gece yakalan İ.A'nın eşi N.A olduğu anlaşıldı.

N.A'nın da eşiyle aynı okulda görev yaparken FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

N.A gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ Yakalama

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