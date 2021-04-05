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Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı

05.04.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova ve Çorum’da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3.

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Yalova ve Çorum’da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.B. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ardından Fetö’cü müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B. isimli eski müdürü Adnan Menderes Mahallesi’nde evinde gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
R.B.; Yalova ve Çorum’da görev yaptığı günlerde FETÖ/PDY terör örgütünde aktif isimlerden biri olarak tanınıyordu, R.B.’nin Yalova’da Kom Şube Müdürlüğü görevini de yaptığı öğrenildi.

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