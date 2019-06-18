FETÖ'cü Enes Kanter'in babası hakim karşısında

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı katıldı.

Sanık Kanter, duruşmadaki ifadesinde, Trakya ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinde görev yaptığını, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile hiçbir ilgisinin olmadığı yönünde savunma yaptı.

Terör örgütü FETÖ ile bağlantısının olmadığını, oğlu Enes Kanter'in rahatsızlığında ise FETÖ mensuplarının hastanede oğlunu ziyaret ettiklerini anlatan Mehmet Kanter, savunmasına, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Enes, NBA'ye seçildiğinde çok mutluluk yaşadım. 2013 yılında oğlumun omzu çıktığında FETÖ mensupları onun yanına gitmiş. Hastanede çorba vermiş ve ilgilenmişler. Sonra ona demişler ki 'senin burada kimsen yok biz sana sahip çıkarız." sözleriyle devam etti.

Adli kontrol şartı kapsamında bulunan yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep eden Mehmet Kanter, talebinin uygun görülmesi halinde oğlu Enes Kanter ile görüşüp, onu FETÖ'den uzaklaştırmak istediğini vurguladı.