FETÖ’cü eski müdür Torbalı’da yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde FETÖ soruşturmasından dolayı aranan eski Sinop İl Emniyet Müdürü kıskıvrak yakalandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri dün İZBAN istasyonunda Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan ve eski Sinop İl Emniyet Müdürü olan Şeref Aytekin’i (57) yakaladı. Uzun süredir aranan ve alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Aytekin’i İZBAN ile İzmir’den Torbalı’ya gelirken kıskıvrak yakaladı. KHK ile ihraç edilen ve FETÖ soruşturmasından dolayı aranan şahısın üzerinden sahte kimlik çıktı. Ekiplerce Torbalı Adliyesine götürülerek mahkemeye çıkartılan Aytekin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

