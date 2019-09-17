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FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 01:36 | Son Güncelleme

FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Balıkesir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Öte yandan, yağma suçlarından 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan G.E de ekiplerce yakalandı.

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Balıkesir FETÖ Hükümlü yakalandı

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