FETÖ'cü komiser yardımcısının cezası onandı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Hınıs ilçesinde komiser yardımcısı olarak görev yaparken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan komiser yardımcısı İ.M.'ye Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nde onandı.

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan İ.M., örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 21 Ağustos 2016'da tutuklanarak cezaevine konuldu. 23 Ağustos 2014 tarihinde cep telefonuna ByLock programını yüklediği tespit edilen İ.M., FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. İ.M. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BYLOCK TEK BAŞINA DELİL OLAMAZ

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İ.M. suçlamaları kabul etmedi. 2015 yılı Temmuz ayında eşinin tayini nedeniyle Erzurum'un Hınıs ilçesine geldiklerini aktaran İ.M., "Ben vatanımı milletimi seven biriyim. Bizim ailemizdeki terbiye ve yapı nedeniyle bizde vatan kutsaldır. Vatana hainlik yapılmaz. ByLock kullandığım için vatan haini olarak suçlanıyorum. Böyle bir suçlamayı kabul etmem imkânsız. Çünkü bu vatana millete hainlik yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. ByLock'u kullanma amacım meslektaşlarımla haberleşmekti. Zaten attığım mesajda 5'i geçmez. Haberleşmek için çok uygun program olmadığından seçeneklerim sınırlı kalmıştır. Bununla örgütle kesinlikle bir haberleşme amacım olmamıştır. ByLock'un tek başına delil olmayacağı açıklandı. Benim başımdaki olay şuna benziyor; Bir sokakta cinayet işleniyor, ne kısmetse o sokakta ruhsatlı silah sadece bende var. Siz diyebilir misiniz 'tek silah sende var bu suçu sen işledin' diye. Bence diyemezsiniz çünkü; araştırma yapılması gerekir görgü tanığı aranır silahın baristik incelemesi yapılır bir delil bulunur ise suçlama yapılır. Şimdi diyorsunuz bu programı FETÖ'cüler kullanmış sen de kullandığına göre sende FETÖ'cüsün. Halk dili ile böyle bir suçlama olur ama hukukta bunun yeri yok" diye konuştu.

'ÖNCE SUSTU, SONRA TERÖRİS BAŞI' DEDİ

Mahkeme heyeti tarafından 'Bu örgütün terör örgütü olup olmadığı' sorulduğunda "Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum" diye karşılık veren İ.M., mahkemenin "Fethullah Gülen'in terörist başı olup olmadığı" yönündeki sorusuna ise cevap vermek istemedi. İ.M., bu mahkeme sonraki duruşmada ise "Geçen celse yanlış anlaşılacağını düşündüğüm bir şeyi açıklamak istiyorum. Geçen duruşmada bana iki soru sorulmuştu ancak ben cevap vermemiştim. Avukatım ailem ile görüşerek keşke cevap verseydi demiş. Ben yanlış anlaşılacağını düşünmemiştim. Şahsi fikrime göre ortada böyle bir girişim varsa, hain şekilde millet şehit edilmiş ise bu grubun adı terör örgütüdür, elemanları da teröristtir. Yine diğer soruda da aynı görüşteyim. Buradaki söylemlerin medyaya düşerek hedef haline gelmemem için böyle bir söylemde bulunmamıştım. Ancak kesinlikle Fetullah Gülen'i de terörist elebaşı" dedi.

6 YIL 3 AY CEZA ONANDI

Eski komiser yardımcısı İ.M., 4 Temmuz 2017'de görülen karar duruşmasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, İ.M.'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nde incelendi. Yargıtay 16 Ceza Dairesi İ.M.'ye verilen kararı yerinde görerek cezasını onadı.

