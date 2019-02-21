HABER

FETÖ'cü, Meriç Nehri'ne atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinden kaçarken Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ'cü eski komiser yardımcısı kayboldu

EDİRNE (AA) - Güvenlik güçlerinden kaçarken Meriç Nehri'ne atlayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser yardımcısı kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Elçili köyü mezarlığı yakınlarında sırt çantası fark eden jandarma, çantanın sınırdan kaçmaya çalışan şüpheli bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerine sınır hattında arama çalışmasını sürdürdü.

Çamurlu yolda ayak izlerini takip eden jandarma, hudut askerlerinin de katkısıyla aramaya devam etti.

Meriç Nehri'ne doğru bir kişinin kaçtığının fark edilmesi üzerine "dur" ihtarında bulunuldu.

İhtara uymayan şüpheli nehre atlayıp gözden kayboldu.

Çantadan çıkan evraklardan, şüphelinin Ordu doğumlu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 2016 yılında meslekten ihraç edilen, Bank Asya'da hesabı ve örgütün haberleştiği ByLock kaydı bulunduğu tespit edilen Selami K. (44) olduğu belirlendi.

Selami K'nın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan dosyasının bulunduğu ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu ifade edildi.

Selami K'nın aranmasına devam ediliyor.

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Selamı almayınca uyaran yaşlı adamı tokatladı (2)Selamı almayınca uyaran yaşlı adamı tokatladı (2)
Karsu Dönmez'in "Domates, Biber, Patlıcan" yorumu Lale Manço'yu duygulandırdıKarsu Dönmez'in "Domates, Biber, Patlıcan" yorumu Lale Manço'yu duygulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ komiser yardımcısı şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.