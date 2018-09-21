FETÖ'cü olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen Ş.İ., tutuklandı.
Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan örgüt ile iletişime geçtiği iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen Ş.İ. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ş.İ. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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