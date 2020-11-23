FETÖ’cü olmayan 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisini ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek ordudan tasfiye eden 12 FETÖ’cü askeri doktor ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında iddianame hazırlandı.