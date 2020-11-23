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  4. FETÖ’cü olmayan 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisini ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek ordudan tasfiye eden 12 FETÖ’cü askeri doktor ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ’cü olmayan 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisini ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek ordudan tasfiye eden 12 FETÖ’cü askeri doktor ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında iddianame hazırlandı.

23.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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FETÖ’cü olmayan 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisini ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek ordudan tasfiye eden 12 FETÖ’cü askeri doktor ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ’cü olmayan 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisini ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek ordudan tasfiye eden 12 FETÖ’cü askeri doktor ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında iddianame hazırlandı.

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