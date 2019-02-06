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FETÖ'cüler dershanelerine yapılacak operasyonları önceden öğrenmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde FETÖ/PDY davası kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Tuncay D'nin ByLock yazışmaları deşifre edildi - Yazışmalarda, Tuncay D'nin, irtibat halinde olduğu emniyet içerisindeki örgüt üyelerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, dershanelerine görevli idareci ve öğretmenlere tedbir almaları yönünde uyarılarda bulunduğu tespit edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında deşifre edilen ByLock yazışmalarında, örgütün bazı üyelerinin, yurtlara yapılacak operasyonlardan önceden haberdar oldukları tespit edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Tuncay D'nin örgüt üyesi A.A ile ByLock yazışmaları deşifre edildi.

"17-25 Aralık süreci"nin ardından örgüte ait dershanelerde daha tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıların yapıldığı yazışmalarda, operasyonlarla ilgili örgüt üyelerinin de kendi arasında sürekli bilgi akışı sağladığı görülüyor.

Yazışmalarda, terör örgütünün sözde "polis imamı" Tuncay D'nin, ByLock yazışmalarında, irtibat halinde olduğu emniyet içerisindeki örgüt üyelerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, dershanede görevli idareci ve öğretmenlere tedbir almaları yönünde uyarılarda bulunduğu anlaşılıyor.

Tuncay D'nin, Rafia isimli dershaneye yapılacak operasyondan 30 dakika önce haber aldığı yönünde yolladığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Polislerin bizim yurda geleceği ile ilgili bilgi geldi. Yarım saat içerisinde geleceklermiş Rafia yurduna. Ağabey idareci ve öğretmenler çok dikkatli olsunlar. Böcek vs koymasınlar. Sivil ve resmi ekipler yurt önünden geçiyor denetim amaçlı. Acaba öğleden sonra MEB de gelir mi?"

Tuncay D'nin "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ operasyon polis

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