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FETÖ’cüler Etiyopya’daki vakıf mallarını üstüne geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:12 | Son Güncelleme

FETÖ’cüler "hayır kurumu" adı altında açtıkları okulları ve satın aldıkları arazileri kendi üzerlerine geçirdi - Ülke yasalarına göre, hayır kurumlarının mal varlıklarını özel bir şirkete devretme yetkisi bulunmuyor

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Etiyopya’da “hayır kurumu” adı altında Türkiye’den ve Etiyopya’dan topladığı bağışlarla kurduğu okulları yasa dışı şekilde kendi üstüne geçirdiği ortaya çıktı.

AA muhabiri, FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında dün Etiyopya savcılığına yapılan suç duyurusuyla teslim edilen bazı belge ve dokümanlara ulaştı.

Belgelerde, Etiyopya’da ilk olarak “Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu” adıyla faaliyet gösteren ve bu isimle okul işletmeye başlayan örgütün, 2009 yılında tüm varlıklarını Kaynak isimli şirkete sattığı görülüyor.

Ülke yasalarına göre, hayır kurumlarının mal varlıklarını başka bir özel şirkete devretme yetkisi bulunmazken, satış sözleşmelerinin altındaki imzalar da dikkati çekiyor.

- Çeviride “hayır kurumu” ibaresi çıkarıldı

Okulların Oromiya eyaletinin Sebbeta bölgesindeki kampüs arazisinin bu vakıf adına Erol Dede tarafından Kaynak isimli şirket adına eski sözde Etiyopya sorumlusu Murat Yıldırım’a satıldığı görülüyor.

“Hayır kurumu” olarak kayıtlı vakfa ait yaklaşık 21 dönümlük arazi 500 bin birra (110 bin lira) şirkete satılırken, örgüte ait Nifas Silk-Lafto’daki bir okul ise 1 milyon 718 bin birra (380 bin lira) şirkete geçiyor.

Oromiya’daki arazinin Oromo dilinde yazılan satış sözleşmesinde vakfın ismindeki “hayır kurumu” ibaresinin çevrilmemiş olmasının ise yapılan hukuksuzluğun üstünü örtme gayreti olduğu anlaşılıyor.

- Aynı kurum Kenya’daki okulları işletiyor

Öte yandan Etiyopya’da kurulan ve tüm malvarlıklarını şirkete geçirdiği anlaşılan örgütün aynı isimde Kenya’da da bir vakfı bulunuyor.

1998 yılında kurulan Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı, halen Kenya’da Light Akademi adını taşıyan FETÖ okullarını ve KYM Afya Hastanesini yönetiyor.

FETÖ’cüler hakkında suç duyurusunda bulunan ve güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen eski çalışanlar, şirketin örgütün yardım paralarını çalmaktan belgede sahteciliğe, vergi kaçakçılığından okullardaki hukuksuzluklara kadar pek çok yasa dışı iş yaptığını anlattı.

Geçen yıl, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin FETÖ okullarının yönetiminin Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamasının ardından örgüte ait kurumlar, Kaynak isimli şirketten başka bir FETÖ iştiraki olan Stem adlı şirkete hileli şekilde satılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya FETÖ

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