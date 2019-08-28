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FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir hücre evine yapılan baskında, iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirilen kitapların içerisinde 179 bin dolar ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, bir hücre evine yapılan baskında, iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirilen kitapların içerisinde 179 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda alınan itirafçıların beyanları doğrultusunda yeni isimlere ulaşılarak, örgütün hücre evleri tespit edildi.

Bu kapsamda, örgütün Fatih ilçesinden sorumlu olduğu değerlendirilen H.Ç'yi itirafçılar teşhis etti. Şüpheli H.Ç, örgütün hücre evine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç'nin kaldığı hücre evinin yan dairesinde de FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilmesi üzerine buraya yapılan operasyonda da, Bylock kullanıcısı F.K'nın kaldığı belirtildi.

Söz konusu evde bulunan kitapların iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirildiği, bu bölmelerde toplamda 179 bin doların bulunduğu kaydedildi.

Savcılığın talimatıyla söz konusu evde yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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FETÖ

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