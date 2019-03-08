"FETÖ'cüler o kadar sırnaşıklardı ki bırakmadılar"

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık N.Ç savunma yaptı.

Sanık avukatının da katıldığı duruşmada, N.Ç, Bartın Üniversitesinde okuduğu dönemde 3 arkadaşıyla ev kiraladığını ve örgütle ilgisi olmayan bir evde kaldığını, mezun olmasının ardından da evlendiğini söyledi.

Eşinin çalıştığı iş yerindeki çalışan eşlerinin kendisine evlenmesi dolayısıyla "Hayırlı olsun" için geldiklerini ve "Biz dini sohbet yapıyoruz. Sen de katıl." dediklerini ifade eden N.Ç, savunmasına şöyle devam etti:

"Ben bunda bir sakınca görmedim ve birkaç sefer sohbetlerine katıldım. Daha sonra sorunlu bir doğum süreci geçirdim ve sürekli Ankara'ya gittiğim için sohbetlere katılmadım. Çeşitli ameliyatlar oldum. Yine evime 'Geçmiş olsun' için geldiler ve yine sohbete davet ettiler. Sonraki zamanlarda da hamilelik süreçlerim oldu ve bir çocuğumu doğum sırasında kaybettim. 3 çocuğum oldu ve her seferinde geldiler. 17-25 Aralık sürecinden sonra yine evime geldiler ve sohbete çağırdılar. Ben katılmayacağımı söyledim ve katılmadım. 2015'te spor salonu açtım, bu sefer açtığım salona geldiler ve üye oldular. Sohbetlere katılmadığımı görünce üyeliklerini sonlandırdılar. Bana ulaşamamaları için telefon hattımı değiştirdim yine buldular, yine aradılar. Sohbetlere katılmak için sırnaşık şekilde sürekli aradılar, iş yerime geldiler, sohbetlere davet ettiler. O kadar sırnaşıklardı ki bir kez ellerine aldılar ve bırakmadılar."