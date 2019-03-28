- "FETÖ'cülere 'sizi kurtaracağız' mesajı veriyorlar"

Memleket meselelerini siyasi olarak değerlendirmek, sulandırmak, basitleştirmek için "yandaşlık" gibi tuhaf kelimeler kullananlar olduğunu vurgulayan Ünal, "Evet biz bayrağımızın yandaşıyız, biz toprağın ve vatanın yandaşıyız, biz mesele memleket meselesi olduğunda canımız pahasına değerlerimizi korumak için her şeyi yaparız. Sendikacılık adı altında teröristlere övgü dizenlerin, sendikacılık adı altında FETÖ'nün, Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin ağzıyla konuşanların da önce durup bir kendilerini değerlendirmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Ünal, Kahramanmaraş'ta Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, konu memleket meseli olduğunda, Memur-Sen'in duruşunun her zaman açık ve net olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Meral Akşener'in reklam filminde Türk polisi yakalıyor bunları içeri atıyor. Sonra bakıyorsunuz ki bahar gelmiş. FETÖ'cülere de 'sizi kurtaracağız' mesajı veriyorlar. Bunları doğru okumak gerekiyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sonuçta muhtar, belediye başkanı seçeceğiz. Neden beka meselesi haline getiriyorsunuz." dediğini ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sormak gerekiyor, Türkiye bugün terör örgütlerinin hedefinde mi? Recep Tayyip Erdoğan terör örgütlerinin hedefinde mi? Bugün Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan ırkçıların, faşistlerin, İslam düşmanlarının hedefinde mi? Bugün bütün dünyada Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefine alanlar 31 Mart'ta sevinmek için bekliyorlar mı? Bekliyorlar. Peki onlar bu seçimi bir belediye seçimi olarak mı görüyorlar? Onlar bu seçimi bir muhtarlık seçimi olarak mı, yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na desteğin ölçüldüğü, sınandığı, bir seçim olarak mı görüyorlar.?"

"Eski Türkiye'nin aktörü" olarak nitelendirdiği eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçlere ilişkin sözlerine tepki gösteren Ünal, "Hüsamettin Cindoruk herhalde vesayetçilerin karşısında zafer kazanan millet iradesinin bu zaferini hazmetmemiş olacak ki vesayetçilerin intikamını almak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.