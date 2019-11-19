FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe

SERTAÇ BULUR - FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, döviz büroları üzerinden belli bir komisyon karşılığında Türkiye'ye yasa dışı yollardan para getirdiği, illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırdığı tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, bu yılın şubat ayında başlatılan operasyonun ardından çalışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde devam ettiren Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Türkiye'ye yasa dışı yollardan para sokmak için ""Hawala" olarak bilinen bir sistemi kullandığını deşifre etti.

Söz konusu sistemi kullanarak ülke içerisine sokulan yüklü miktardaki dolar, avro ve Türk lirasının döviz büroları üzerinden belli bir komisyon karşılığında illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırıldığını belirleyen ekipler, operasyonu genişleterek bazı döviz bürosu yetkilileri ile parayı teslim ettikleri kişileri de tek tek ortaya çıkardı.