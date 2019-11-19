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FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, "Hawala" olarak bilinen sistem ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan para soktuğu ve döviz büroları üzerinden belli bir komisyon ücreti karşılığında, illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırdığı tespit edildi - Ele geçirilen muhasebe kayıtları ile telefonlardan elde edilen listeleri inceleyen ekipler, şüphelilerin söz konusu sistemi kullanarak 13,7 milyon dolar; 2,1 milyon avro ve 12,6 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini belirledi - Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 58'e yükseldi

SERTAÇ BULUR - FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, döviz büroları üzerinden belli bir komisyon karşılığında Türkiye'ye yasa dışı yollardan para getirdiği, illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırdığı tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, bu yılın şubat ayında başlatılan operasyonun ardından çalışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde devam ettiren Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Türkiye'ye yasa dışı yollardan para sokmak için ""Hawala" olarak bilinen bir sistemi kullandığını deşifre etti.

Söz konusu sistemi kullanarak ülke içerisine sokulan yüklü miktardaki dolar, avro ve Türk lirasının döviz büroları üzerinden belli bir komisyon karşılığında illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırıldığını belirleyen ekipler, operasyonu genişleterek bazı döviz bürosu yetkilileri ile parayı teslim ettikleri kişileri de tek tek ortaya çıkardı.

Ekipler, İstanbul üzerinden Türkiye'ye getirildiği tespit edilen paraların özellikle Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri, Gaziantep'te faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca, yurt dışındaki FETÖ'cülerden internet üzerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda, aranan veya "gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyelerine dağıtıldığını belirledi.

Söz konusu paraların özellikle örgütün mahrem yapısı olarak bilinen yapı içerisinde faaliyet gösteren ve halen tutuklu bulunan büyük abi ve imamların ailelerine de verildiği ve Kurban Bayramı başta olmak üzere diğer dini bayramlarda da saklanan örgüt mensupları ile tutuklu bulunan örgüt mensuplarının ailelerine gönderildiği ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilen muhasebe kayıtları ile telefonlardan elde edilen listeleri inceleyen terörle mücadele ekipleri, şüphelilerin söz konusu sistemi kullanarak 13 milyon 744 bin 197 dolar, 2 milyon 135 bin 634 avro ve 12 milyon 628 bin 530 lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 58'e yükselirken, haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheli arasındaki 7 kişinin döviz bürolarında yetkili oldukları öğrenildi.

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