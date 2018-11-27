LOZAN (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İsviçre'deki Türk vatandaşlarına seslenerek, "FETÖ’cüleri aranızda barındırmayın." çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Afganistan Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'de bulunan Kıran, Lozan Türk Birliğinde vatandaşlarla buluştu.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve muhabbetlerini getirdiğini ifade ederek, "Buradaki varlığınız, buradaki gücünüz Türkiye için çok önemli." dedi.

Türkiye'nin dünyanın pek çok bölgesine insani yardımda bulunduğuna dikkati çeken Kıran, sadece Afganistan'ın kalkınması için son 16 yılda 1 milyar dolardan fazla yardım yaptıklarını söyledi.

Kıran, Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumuna geldiğini hatırlatarak, "Dolayısıyla ülkenizle ne kadar gurur duysanız, Türkiye'nin gücüyle burada ne kadar güçlenseniz azdır. Bu gücü de her zerrenizde hissetmelisiniz ki yaşadığınız sorunlara karşı gücünüz ve direnciniz artsın." diye konuştu.