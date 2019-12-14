HABER

FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:29 | Son Güncelleme

Edirne’de, polis ekipleri yasa dışı yollarla düzensiz göçmen gruplar arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini, yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertti.Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit etti.FETÖ’cüleri Afgan göçmenlerin arasına katarak, Yunanistan’a kaçıracaklardıEkipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi.4 organizatör tutuklandıEdirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, Edirne’de 4, İstanbul’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de, polis ekipleri yasa dışı yollarla düzensiz göçmen gruplar arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini, yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertti.
Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit etti.

FETÖ’cüleri Afgan göçmenlerin arasına katarak, Yunanistan’a kaçıracaklardı
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi.

4 organizatör tutuklandı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, Edirne’de 4, İstanbul’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından ’Göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.A., T.A., U.B., E.Ş.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderilirken, C.Ş. ve N.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Soğuktan kaçan serçe hastaneye sığındıSoğuktan kaçan serçe hastaneye sığındı
Şehit ailelerine düğün desteğiŞehit ailelerine düğün desteği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.