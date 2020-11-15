HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran firari şahıs yakalandı

FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran firari şahıs yakalandı

15.11.2020 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran firari şahıs yakalandı

Firarda olan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin sahte evraklar düzenlenerek yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan, Kapıkule’de operasyon ile yakalanıp cezaevine konan ve ekim ayında cezaevinden kaçan T.E.

Firarda olan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin sahte evraklar düzenlenerek yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan, Kapıkule’de operasyon ile yakalanıp cezaevine konan ve ekim ayında cezaevinden kaçan T.E. düzenlenen operasyonla yurt dışına kaçmak üzereyken Yalova’da yakayı ele verdi.
Hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şahıs bulunduğu ikamette polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yalova Emniyeti, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan ve hapis cezası bulunan firari suçluyu saklandığı evde yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı. Konuyla ilgili olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 15.11.2020 günü Çiftlikköy ilçesi dahilinde bir adreste gerçekleştirilen operasyonda; daha önceki tarihlerde firarda olan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini Edirne Kapıkule sınır kapısından sahte evraklar düzenleyerek yurt dışına kaçırdığı ve kurulan suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı gerekçesiyle yakalanarak hakkında adli işlem yapılarak tutuklanan T.E. isimli şahsın ve yargılandığı mahkemece 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, sanığın cezasını çekmek üzere bulunduğu Kandıra cezaevinden 2020 Ekim ayı içerisinde firar ettiğinin tespit edilmesi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda şahıs saklandığı, adreste yurt dışına kaçmak için çıkış hazırlığı yaptığı sırada yakalanmış, evinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemelere el konularak gözaltına alınmıştır” denildi.
Ayrıca, şahsın 1989 yılında Polis Kolejinden mezun olduğu ve mesleğini yapmamış olduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREstetik değil, photoshop!Estetik değil, photoshop!
Dağdaki kızına teslim ol çağrısıDağdaki kızına teslim ol çağrısı
Sigara içilmeyecek yerler tam liste!Sigara içilmeyecek yerler tam liste!

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

Vali'den vatandaşlara kritik uyarı! 'Uzak durun'

Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj! 'Tahammülümüz kalmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj!

Dağdaki kızına teslim ol çağrısı

Dağdaki kızına teslim ol çağrısı

Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

Son dakika haberi: Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.