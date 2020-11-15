FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran firari şahıs yakalandı

Firarda olan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin sahte evraklar düzenlenerek yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan, Kapıkule’de operasyon ile yakalanıp cezaevine konan ve ekim ayında cezaevinden kaçan T.E. düzenlenen operasyonla yurt dışına kaçmak üzereyken Yalova’da yakayı ele verdi.

Hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şahıs bulunduğu ikamette polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yalova Emniyeti, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan ve hapis cezası bulunan firari suçluyu saklandığı evde yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı. Konuyla ilgili olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 15.11.2020 günü Çiftlikköy ilçesi dahilinde bir adreste gerçekleştirilen operasyonda; daha önceki tarihlerde firarda olan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini Edirne Kapıkule sınır kapısından sahte evraklar düzenleyerek yurt dışına kaçırdığı ve kurulan suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı gerekçesiyle yakalanarak hakkında adli işlem yapılarak tutuklanan T.E. isimli şahsın ve yargılandığı mahkemece 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, sanığın cezasını çekmek üzere bulunduğu Kandıra cezaevinden 2020 Ekim ayı içerisinde firar ettiğinin tespit edilmesi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda şahıs saklandığı, adreste yurt dışına kaçmak için çıkış hazırlığı yaptığı sırada yakalanmış, evinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemelere el konularak gözaltına alınmıştır” denildi.

Ayrıca, şahsın 1989 yılında Polis Kolejinden mezun olduğu ve mesleğini yapmamış olduğu bildirildi.

