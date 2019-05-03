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FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de aralarında olduğu kişilerin Yunanistan'a kaçışını organize eden şebekenin üyeleri olduğu öne sürülen 10 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçmalarını sağlayan bazı insan kaçakçılarını tespit etti.

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden S.S, M.T, S.Ç, B.D, Y.S, O.D, Ü.D.K, K.Ç, C.M. ve B.A tutuklandı.

Şebekenin firari üyelerinin yakalanması için de çalışma yürütülüyor.

Bu arada, şebekenin göçmen kaçakçılığı kapsamında 10 olaya karıştığı, bu olaylarda 14 FETÖ üyesi ve 22 düzensiz göçmen yakalandığı belirlendi. Şebekenin kaçırmaya çalıştığı FETÖ'cülerden 11'inin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ şebeke

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