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FETÖ’cülerin cezaları onandı beraatleri bozuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’da görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘çatı’ davasında devleti 1 milyon 305 bin 956 TL zarara uğratarak örgüte aktaran sanıkların cezaları onanırken, beraat edenlerin beraati bozdu.Adıyaman 2.

FETÖ’cülerin cezaları onandı beraatleri bozuldu

Adıyaman’da görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘çatı’ davasında devleti 1 milyon 305 bin 956 TL zarara uğratarak örgüte aktaran sanıkların cezaları onanırken, beraat edenlerin beraati bozdu.
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘çatı’ davasında yargılanan 63 kişiden 57’si hakkında verilen karar ile ilgili üst mahkeme kararını verdi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde değerlendirilen dosyalar karara bağlandı.
Üst mahkeme, sanıklardan cezası 5 yılın altında olanların cezasını onayarak kesinleştirdi. Cezası 5 yılın üzerinde olan sanıkların da cezasını Yargıtaya temyiz yolu açık olarak onadı. Mahkemeden devleti zarara uğrattıkları için para cezası olan kişilerin de para cezaları onandı.
Üst mahkeme, haklarında beraat kararı verilen sanıkların beraatlerini bozarak, yeniden yargılanmaları gerektiğine hükmetti.
Sanıkların birçoğuna ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçundan rekor düzeyde para cezası verildi. İddianamede, örgütle iltisaklı 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 proje kapsamında SODES projelerinden toplamda 1 milyon 305 bin 956 TL kamu zararına neden olunduğu ve bu paranın örgüte aktarıldığı yer aldı. Davada yargılanan 63 sanıktan 18’ine ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 26 milyon 285 bin 640 TL adli para cezası verilmişti.
Örgütün “il sorumlusu” Habip Biçakci, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına ve 4 milyon 500 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

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