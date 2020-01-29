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FETÖ'cülerin yurt dışına kaçışını sağlayan "mahrem imam"a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

FETÖ'cülerin yurt dışına kaçışını sağlayan "mahrem imam"a hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yargı mahrem imamı" olduğu ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarında yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Levent Özgüzel, 11 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Özgüzel ve avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Özgüzel, FETÖ üyesi olmadığını savunarak örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu.

Özgüzel, ByLock üzerinden aralarında İzmir Askeri Casusluk davası savcısı Zafer Kılınç'ın da bulunduğu yargı mensupları ile irtibatlı olduğu iddiasını reddetti ve adı geçen hakim ve savcıları tanımadığını dile getirdi.

ByLock mesajı olduğu iddia edilen yazışmalarının arkadaşları ile yaptığı WhatsApp yazışmaları olduğunu ileri süren Özgüzel, darbe girişiminden birkaç ay önce program üzerinden, "Abi demiş ki 'ben askerler ile konuştum, biz darbe yapacağız, ortamın biraz daha hazır olması gerek. Bana söz verdiler' demiş." şeklindeki mesajlaşmanın kendisine ait olmadığını, darbeyi önceden bilmediğini savundu.

FETÖ'nün "yargı mahrem imamı" olmadığını savunan Özgüzel, örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarına yardım ettiği suçlamasının doğruyu yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık Özgüzel, üzerine atılı suçları işlemediğini ifade etti.

Müzakerenin ardından mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, Özgüzel'e, "FETÖ üyeliği" suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildiğini ve tutukluluk halinin devamına hükmedildiğini söyledi.

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Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi ByLock FETÖ mahrem imam

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