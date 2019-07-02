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FETÖ'dan tutuklu eski Türk Yıldızları pilotu: Numarama herkes ulaşabilir

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı Ali Onur A.'nın, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

FETÖ'dan tutuklu eski Türk Yıldızları pilotu: Numarama herkes ulaşabilir

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı Ali Onur A.'nın, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Suçlamaları reddeden Ali Onur A., "Türk Yıldızları'nda uçmak demek, sadece uçmak demek değildir. Halkla iç içesinizdir. Benim telefon numaram internetten arandığı zaman herkes tarafından ulaşılabilir" dedi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Aralık 2018 tarihinde Konya merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kayseri, Kütahya, Kırklareli, Malatya, Şırnak ve Tekirdağ'da 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 5 astsubay olmak üzere toplam 23 askeri gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Yüzbaşı Ali Onur A.'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. 2 kişi de etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olmaları sebebiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Ali Onur A.'nın, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı. Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katılan tutuklu sanık Ali Onur A., suçlamaları reddetti. Hava Kuvvetleri'nde 19 yıldır görev yaptığını belirten Ali Onur A., "Türk Yıldızları'nda 10 yıldır görevliyim. Türk Yıldızları'nda uçmak demek, sadece uçmak demek değildir. Halkla iç içesinizdir. Benim telefon numaram internetten arandığı zaman herkes tarafından ulaşılabilir. Başıma böyle bir şey geleceğini bilmiyordum. Sabit hatlardan arandığımı kabul ediyorum fakat ankesörlü telefon olup, olmadığını bilmiyorum. Aramaların örgütle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum" dedi.
ASKERİ PERSONELİN ONAYI ALINARAK FİLOYA KATILDIM
Hakkında yeterli uçuş yapmadan Türk Yıldızları Filosu pilotu olduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ali Onur A., "Ben başka bir üsse gitmeden Konya'da kalıp Türk Yıldızları'yla daha fazla eğitim uçuşu yapma fırsatı yakaladım. Ayrıca tüm askeri personelin onayı alınarak filoya katılmış bir pilotum" diye konuştu.
O BİR UÇUŞ HAREKETİYDİ
Ali Onur A., 2015 yılındaki 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokol tribününün üzerinden yaptığı alçak uçuşun ise bir hata değil, uçuş hareketi olduğunu ileri sürdü. Havacılıkla ilgili halkın gözdesi bir kurumda çalıştığı için kendisinin ardışık olarak arandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Ali Onur A., "Bu oyunu kuranlar elbet bir gün sizin karşınızda hesap verecektir. Meslek hayatım boyunca devletime hizmet ettim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.
Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

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