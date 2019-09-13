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FETÖ’den 1 tutuklu, 5 adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 20:05 | Son Güncelleme

Samsun’da merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Tokat, Ordu ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ’den 1 tutuklu, 5 adli kontrol

Samsun’da merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Tokat, Ordu ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ’ByLock’ kayıtları bulunan, örgüte mücahit dernek ve sendika üyelikleri olan, Bank Asya’da katılım hesapları ile örgütle ait kurumlarda SGK kayıtları bulunan halen görevde 2 öğretmen ile esnaftan oluşan 9 kişi gözaltına alındı. 3 kişi dün ve önceki gün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan sorgusu tamamlanan 6 zanlı bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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